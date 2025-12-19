Психолог объяснила, как подготовить детей к визиту Деда Мороза и Снегурочки

Громкий голос Деда Мороза может негативно повлиять на психику маленького ребенка, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, детей следует заранее подготовить к визиту актеров, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Визит Деда Мороза и Снегурочки может стать как одним из самых волшебных и приятных моментов в жизни вашего ребенка, так и стрессовой ситуацией. Для того чтобы минимизировать отрицательные последствия и создать ощущение праздника, к такому визиту надо готовиться. Лучше согласовать его заранее и также заранее постараться заинтересовать в нем ребенка. Например, совместно с ним написать письмо-обращение к Дедушке Морозу, и пусть малыш придумает, какой подарок он хочет получить. Если ребенок высокочувствительный, то заранее предупредите актеров, чтобы не говорили слишком громко, Дед Мороз не стучал изо всех сил посохом, а музыка была потише, — поделилась Булгакова.

Она подчеркнула, что для детей в возрасте от трех до пяти лет можно начинать подготовку к Новому году за одну-две недели до праздника. По словам психолога, для этого стоит читать и рассматривать книжки с иллюстрациями, сказки с участием новогодних персонажей, а также показывать новогодние мультфильмы. Она также посоветовала периодически напоминать ребенку о том, что письмо Деду Морозу уже написано и он придет в гости, чтобы принести подарки.

Лучше, если актеры придут в утренние часы, когда ребенок уже активен, но еще не утомился. Маленький ребенок от двух до четырех лет может испугаться в момент представления. Поэтому лучше предварительно договориться, чтобы Дед Мороз и Снегурочка вначале контактировали только с родителями и обращались к ним. А ребенок пусть сидит на руках у мамы, это привычная и безопасная для него среда. Как только малыш привыкнет, можно попробовать контакт напрямую, — добавила Булгакова.

Ранее психолог Наталья Каверзина заявила, что вера в Деда Мороза способствует развитию воображения и творческого мышления у детей. По ее словам, это укрепляет убеждение ребенка в том, что мир полон чудес и добра.