Психолог объяснила важность детской веры в Деда Мороза для детей

Вера в Деда Мороза развивает воображение и творческое мышление у ребенка, заявила «МК в Чите» психолог Наталья Каверзина. По словам специалиста, это укрепляет его убеждение в том, что в мире существуют чудеса и добро.

Поддерживайте эту веру, пока ребенок в ней нуждается. Она естественным образом уступит место более сложной картине мира, оставив после себя теплые воспоминания и способность верить в хорошее, — призвала Каверзина.

По ее словам, вера в Деда Мороза учит детей мечтать и надеяться, а это очень важный психологический навык, который необходим на протяжении всей жизни. Кроме того, это убеждение объединяет целые семьи и наполняет людей радостным ожиданием праздника, подытожила эксперт.

