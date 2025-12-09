ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:25

Психолог объяснила важность детской веры в Деда Мороза для детей

Психолог Каверзина: вера в Деда Мороза развивает творческое мышление у ребенка

Дед Мороз и Снегурочка Дед Мороз и Снегурочка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вера в Деда Мороза развивает воображение и творческое мышление у ребенка, заявила «МК в Чите» психолог Наталья Каверзина. По словам специалиста, это укрепляет его убеждение в том, что в мире существуют чудеса и добро.

Поддерживайте эту веру, пока ребенок в ней нуждается. Она естественным образом уступит место более сложной картине мира, оставив после себя теплые воспоминания и способность верить в хорошее, — призвала Каверзина.

По ее словам, вера в Деда Мороза учит детей мечтать и надеяться, а это очень важный психологический навык, который необходим на протяжении всей жизни. Кроме того, это убеждение объединяет целые семьи и наполняет людей радостным ожиданием праздника, подытожила эксперт.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что, если у ребенка случилась истерика после блокировки Roblox, родителю нужно побыть рядом с ним и помочь пережить сильные чувства и не подавлять их. При этом ни в коем случае нельзя говорить, что это всего лишь игра, — эта фраза только усугубит истерику.

дети
психологи
Новый год
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.