04 декабря 2025 в 18:30

Родителям назвали действия в случае истерики ребенка из-за запрета Roblox

Психолог Дугенцова: если ребенок истерит из-за Roblox, нужно побыть рядом с ним

Roblox Roblox Фото: NEWS.ru
Если у ребенка случилась истерика после блокировки Roblox, родителю нужно побыть рядом с ним и постараться контейнировать его эмоции — помочь пережить сильные чувства и не подавлять их, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. Однако она подчеркнула, что при этом ни в коем случае нельзя говорить, что это всего лишь игра, — эта фраза только усугубит истерику.

Поэтому проговариваем вслух эмоции и говорим, что мы всегда рядом. При желании ребенка обнимаем его, а если не хочет, тогда просто сидим рядом, даем ему возможность проплакаться, повозражать, — резюмировала Дугенцова.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Перед этим россияне пожаловались на бесконечную загрузку веб-версии Roblox, отсутствие подключения к серверам и неработоспособность мобильного приложения. У части игроков доступ к платформе появляется только после запуска сторонних программ.

