26 декабря 2025 в 06:30

Юрист ответил, чем грозит распитие шампанского под бой курантов во дворе

Юрист Салкин: за распитие алкоголя во дворе в Новый год грозит штраф 1500 рублей

За употребление алкоголя на улице в новогоднюю ночь предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, вероятность привлечения к административной ответственности возрастет, если полиция получит жалобы от свидетелей.

Новый год не является исключением: федеральных праздничных послаблений для распития алкоголя в общественных местах нет. Напротив, запрет прямо сформулирован так, что к нему относятся и дворы жилых домов наряду с подъездами, лифтами и детскими площадками. Если пить шампанское во дворе, это формально образует состав по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом», штраф от 500 до 1500 рублей. На практике вероятность протокола обычно выше, если есть жалобы соседей, шум или конфликт, мусор, стекло, распитие рядом с детской площадкой или заметная демонстративность, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что существует отдельный риск, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, которое приводит к действиям, унижающим человеческое достоинство и нарушающим общественные нормы. По словам юриста, в таких случаях может быть применена статья 20.21 КоАП РФ, предусматривающая не только штраф, но и административный арест на срок до 15 суток.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что шумная новогодняя вечеринка может привести к административному аресту на срок до 15 суток. По его словам, нарушение тишины в праздничную ночь регулируется как региональными, так и федеральными законами.

штрафы
алкоголь
юристы
Новый год
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
