Устроивший поножовщину в школе в Одинцово взял в заложники одного ученика

Напавший на Успенскую школу в подмосковном Одинцово взял в заложники минимум одного ученика, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, он заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов.

Предположительно, напавший взял с собой нож и перцовый баллончик. По словам очевидцев, сначала юноша вывел из строя охранника, а затем набросился на учеников.

Ранее Следственный отдел Красногвардейского района Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после нападения школьника на учительницу. Юноша пришел исправлять оценку за контрольную. Когда педагог отвернулась, он ударил ее ножом. Потерпевшую госпитализировали.

До этого во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве против группы подростков, которые систематически досаждали пожилой женщине — бывшей учительнице. Несовершеннолетние шумели в подъезде, стучали в окна и двери ее квартиры, а также оставляли надписи на стенах. Нарушения попали на камеры видеонаблюдения.