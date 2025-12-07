Китаец устроил резню на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто В Китае на пляже мужчина зарезал троих человек из-за царапины на машине

В Китае мужчина набросился на людей с ножом на пляже Дадунхай в китайском курортном городе Санья, передает Global Times. По данным издания, в результате нападения погибли три человека.

Подозреваемый, 52-летний мужчина по фамилии Жэнь, был арестован на месте. Согласно предварительному расследованию, Жэнь и жертвы — Тао, Ли и Хань — являются трудовыми мигрантами из других провинций, работающими в Санье. Согласно заявлению полиции, между сторонами возник конфликт в 2023 году из-за царапины на автомобиле, — говорится в материале.

При встрече на пляже словесная перепалка быстро переросла в драку. Жэнь пустил в ход нож для резки фруктов нож и ранил троих человек. Двое из них скончались на месте, еще один умер позже в больнице.

