07 декабря 2025 в 18:51

Китаец устроил резню на популярном у россиян курорте из-за царапины на авто

В Китае на пляже мужчина зарезал троих человек из-за царапины на машине

В Китае мужчина набросился на людей с ножом на пляже Дадунхай в китайском курортном городе Санья, передает Global Times. По данным издания, в результате нападения погибли три человека.

Подозреваемый, 52-летний мужчина по фамилии Жэнь, был арестован на месте. Согласно предварительному расследованию, Жэнь и жертвы — Тао, Ли и Хань — являются трудовыми мигрантами из других провинций, работающими в Санье. Согласно заявлению полиции, между сторонами возник конфликт в 2023 году из-за царапины на автомобиле, — говорится в материале.

При встрече на пляже словесная перепалка быстро переросла в драку. Жэнь пустил в ход нож для резки фруктов нож и ранил троих человек. Двое из них скончались на месте, еще один умер позже в больнице.

Ранее в Тульской области произошло жестокое нападение на семью молодой женщины. По данным следствия, 26-летний злоумышленник проник в дом своей бывшей возлюбленной и нанес множественные ножевые ранения ее отцу. Мужчина скончался на месте преступления до приезда врачей. Не сумев найти в доме саму девушку, преступник ранил ножом ее мать, после чего поджег кухню и скрылся.

