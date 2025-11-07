Россиянин убил отца и ранил мать бывшей возлюбленной

Жестокое нападение на семью молодой женщины, совершенное ее бывшим, произошло в Тульской области. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 7 ноября на улице Саратовской молодой человек убил отца, ранил мать и искал саму девушку.

По данным следствия, 26-летний злоумышленник проник в дом своей бывшей возлюбленной и нанес множественные ножевые ранения ее отцу. Мужчина скончался на месте преступления до приезда врачей.

Не сумев найти в доме саму девушку, преступник ранил ножом ее мать, после чего поджег кухню и скрылся. Пострадавшая женщина была экстренно доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого вскоре после совершения преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух женщин.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева со ссылкой на данные ООН сообщила, что в 2024 году в России были убиты 2046 женщин, причем почти половина из них — 966 человек — стали жертвами домашнего насилия. Она отметила, что это минимальный общий показатель убийств женщин за последние 10 лет, но доля преступлений, совершенных в семье, выросла с 20% до 50%.