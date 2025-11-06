В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России Член СПЧ Меркачева: каждое второе убийство женщин в России совершается дома

В 2024 году в России были убиты 2046 женщин, причем почти половина из них — 966 человек — стали жертвами домашнего насилия, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева со ссылкой на данные ООН. В своем Telegram-канале она отметила, что это минимальный общий показатель убийств женщин за последние 10 лет, но доля преступлений, совершенных в семье, выросла с 20% до 50%.

Член СПЧ указала на то, что общее число убитых женщин в России неуклонно сокращалось с 4283 в 2015 году до 2046 в 2024 году. Меркачева связывает эту позитивную динамику с улучшением уровня жизни и распространением систем видеонаблюдения. Однако проблема домашнего насилия остается острой, и многие женщины погибают от рук партнеров, подчеркнула она.

Место, которое для женщины должно ассоциироваться с защитой, таковым не является, — отметила она.

Меркачева призвала создать эффективные механизмы защиты женщин. Она рассказала, что некоторые священнослужители уже предлагают временные укрытия для жертв насилия.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что решение суда по делу покойного отца сестер Хачатурян изменит отношение к домашнему насилию в России. По его словам, вердикт также может стать катализатором изменений в законодательстве.