16 декабря 2025 в 11:42

Власти пообещали помочь пострадавшим нападения в школе Одинцово

Омбудсмен Мишонова: пострадавшим от нападения в школе Одинцово окажут помощь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
После инцидента с нападением в школе городского округа Одинцово всем пострадавшим будет предоставлена необходимая поддержка, написала уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале. По словам омбудсмена, причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются следственными органами.

В школе в Одинцово нападение. Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана, — заявила общественница.

Ранее адвокат и юрист Вадим Багатурия рассказал, что подростку, напавшему с ножом на школу в Одинцово, может грозить до 10 лет лишения свободы. По его словам, решение о мере пресечения будет принято после проведения психологической экспертизы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как школьник устроил нападение с ножом в школе Одинцовского городского округа. В результате инцидента один ученик погиб, второй получил ранения, а также пострадал охранник.

