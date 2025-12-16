Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:28

Очевидцы рассказали о первых минутах после резни в одинцовской школе

В Одинцово родители доставали детей из окон школы после нападения

Мать погибшего ребенка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области Мать погибшего ребенка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
После нападения в школе в подмосковном Одинцово подошли родители и пытались достать детей из окон, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что вывести всех учеников через двери не удавалось.

Свидетели сообщили, что ситуация развивалась очень быстро: сначала на место прибыли полиция и скорая помощь, затем начали выводить учащихся. По мере эвакуации родители подходили к школе и сопровождали детей к выходу; некоторых, которых вывести не удавалось, пытались вытащить через окна.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Успенской школе, где подросток совершил вооруженное нападение, предварительно, нет металлоискателей. По данным источника авторов, у охранника необходимых средств защиты также не оказалось.

До этого родители нападавшего охарактеризовали сына как нормального подростка. По словам взрослых, таким он и был до трагедии в школе во вторник, 16 декабря. Выяснилось, что подросток, как и многие его сверстники, играл в компьютерные игры. Родители не замечали ничего странного в поведении ребенка.

Россия
Подмосковье
школы
родители
нападения
