Раскрыт тревожный факт об одинцовской школе, где подросток устроил резню В Успенской школе в подмосковном Одинцово не оказалось металлоискателей

В Успенской школе в подмосковном Одинцово, где подросток совершил вооруженное нападение, предварительно, нет металлоискателей, сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, у охранника необходимых средств защиты также не оказалось.

Как пишет канал, нападавшего впустили в учебное заведение в полном обмундировании. Ему удалось беспрепятственно пронести внутрь нож, перцовый баллончик и самодельное взрывное устройство.

Поведение школьника также не вызвало вопросов у учителей. Подросток искал конкретного преподавателя и говорил о том, что ему «все равно пожизненное сидеть».

Ранее нападавшего охарактеризовали сына как нормального подростка. По словам взрослых, таким он и был до трагедии в школе во вторник, 16 декабря. Выяснилось, что подросток, как и многие его сверстники, играл в компьютерные игры. Родители не замечали ничего странного в поведении ребенка.

До этого ученика вывели из здания в наручниках после резни в учебном заведении. По сообщению источника, школу проверяют на наличие взрывного устройства с участием силовиков и кинологов.