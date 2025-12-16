Напавшего на школу подростка вывели в наручниках В Одинцово напавшего на школу ученика вывели из здания в наручниках

Ученика, который устроил нападение на школу в подмосковном Одинцово вывели из здания в наручниках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, учреждение проверяют на наличие взрывного устройства.

Представители силовых структур будут осматривать и открывать кабинеты школы, уточнили авторы поста. Канал отмечает, что на место вызвали кинологов после поступления информации о взрывном устройстве, которое может находиться в одном из помещений.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров допустил, что подростка, который устроил резню в Одинцово, могли завербовать в деструктивную группу. По мнению специалиста, действия ученика соответствуют экстремизму или терроризму. Психиатр подчеркнул, что школьник шел убивать.

Стало известно, что во вторник, 16 декабря, подросток, предположительно, устроил поножовщину в подмосковном Одинцово. По сообщению источника, инцидент произошел в элитном поселке Горки-2. По предварительной информации, ранения получили несколько человек.