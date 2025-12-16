Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 11:43

Напавшего на школу подростка вывели в наручниках

В Одинцово напавшего на школу ученика вывели из здания в наручниках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ученика, который устроил нападение на школу в подмосковном Одинцово вывели из здания в наручниках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, учреждение проверяют на наличие взрывного устройства.

Представители силовых структур будут осматривать и открывать кабинеты школы, уточнили авторы поста. Канал отмечает, что на место вызвали кинологов после поступления информации о взрывном устройстве, которое может находиться в одном из помещений.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров допустил, что подростка, который устроил резню в Одинцово, могли завербовать в деструктивную группу. По мнению специалиста, действия ученика соответствуют экстремизму или терроризму. Психиатр подчеркнул, что школьник шел убивать.

Стало известно, что во вторник, 16 декабря, подросток, предположительно, устроил поножовщину в подмосковном Одинцово. По сообщению источника, инцидент произошел в элитном поселке Горки-2. По предварительной информации, ранения получили несколько человек.

школы
нападения
ученики
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины
«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.