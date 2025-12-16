«Шел убивать»: психиатр о состоянии напавшего на школу в Одинцово подростка

Подростка, напавшего на школу в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцово, могли завербовать в деструктивную группу, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, действия ученика соответствуют экстремизму или терроризму, а инцидент можно рассматривать как скулшутинг с использованием ножа.

Подросток во время нападения на одинцовскую школу был в жилете с надписью No lives matter, что переводится как «никакие жизни не имеют значения». Это деструктивное течение. То есть ученик подвергся соответствующей обработке, вступил в какую-то деструктивную группу, целенаправленно готовился к нападению. Это ближе к экстремизму и терроризму. Как скулшутинг, только с ножом. Человек целенаправленно шел убивать, а уж жертвой он стал или просто идеями проникся, на эти вопросы ответит следствие, — высказался Шуров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что трагедия в Санкт-Петербурге, где ученик школы № 191 ранил учительницу, могла подтолкнуть одинцовского подростка к нападению с ножом на учебное заведение в подмосковных Горках-2. По его словам, схожие инциденты требуют системного изучения причин и усиления мер диагностики психического состояния детей.