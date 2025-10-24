Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:29

Психолог объяснила, почему старшеклассники часто ошибаются на пробных экзаменах

Психолог Кардиакос связала ошибки детей на пробных экзаменах со страхом неудачи

Выпускники на экзамене Выпускники на экзамене Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Старшеклассники нередко допускают ошибки на пробных экзаменах из-за страха неудачи, перфекционизма, импульсивности и тревожности, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что проблема зачастую связана с нервной системой школьников, а не уровнем знаний.

Во время экзаменов немало учащихся испытывают высокий уровень стресса, который запускает в их организме механизм «бей, беги или замри», пояснила Кардиакос. В таком состоянии детям сложно мыслить. Чтобы поскорее избавиться от стрессовой ситуации, школьники торопятся при выполнении заданий.

Некоторым подросткам мешает когнитивная установка «я должен сдать на 100 баллов». Помимо этого, часть детей, которых сверстники считают «ботаниками», могут намеренно торопиться на экзаменах и делать ошибки, чтобы влиться в социум, добавила эксперт.

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай заявила, что школьникам важно научиться выстраивать коммуникацию. Этот навык позволит им наладить отношения с нелюбимыми учителями.

