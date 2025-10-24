Психолог объяснила, почему старшеклассники часто ошибаются на пробных экзаменах

Старшеклассники нередко допускают ошибки на пробных экзаменах из-за страха неудачи, перфекционизма, импульсивности и тревожности, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что проблема зачастую связана с нервной системой школьников, а не уровнем знаний.

Во время экзаменов немало учащихся испытывают высокий уровень стресса, который запускает в их организме механизм «бей, беги или замри», пояснила Кардиакос. В таком состоянии детям сложно мыслить. Чтобы поскорее избавиться от стрессовой ситуации, школьники торопятся при выполнении заданий.

Некоторым подросткам мешает когнитивная установка «я должен сдать на 100 баллов». Помимо этого, часть детей, которых сверстники считают «ботаниками», могут намеренно торопиться на экзаменах и делать ошибки, чтобы влиться в социум, добавила эксперт.

