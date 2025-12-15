Рекордное число учеников ушли из школ после девятого класса в 2025 году

Рекордное число учеников ушли из школ после девятого класса в 2025 году Более 60% девятиклассников пошли учиться в техникумы и колледжи в 2025 году

Рекордное за последние 50 лет число девятиклассников пошли учиться в техникумы и колледжи в 2025 году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Такой выбор сделали около 63% учеников. По данным министерства, в общей сложности в этом году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн человек.

Подведены итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования 2025/26 учебного года. В колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Средний балл их аттестата достиг отметки 4,0, — говорится в публикации.

По данным министерства, самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи оказались медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности. Наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование».

Ранее Минпросвещения сообщало, что российским школам рекомендуется провести новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января. Общая продолжительность отдыха должна составлять не меньше семи дней.