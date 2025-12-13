Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников Минпросвещения определило новогодние каникулы в школах с 31 декабря по 11 января

Российским школам рекомендуется провести новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января, говорится в сообщении Минпросвещения России. В министерстве подчеркнули, что общая продолжительность отдыха должна составлять не меньше семи дней, передает РИА Новости.

Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 70% опрошенных россиян выступили против отмены новогодних праздников. Поддержать сокращение выходных оказались готовы только 20% опрошенных. Инициатива о сокращении новогодних каникул уже не раз появлялась в инфополе. Последний раз в Госдуме предлагали такую инициативу несколько лет назад, так как, по мнению законотворцев, такой длительный отдых пагубно сказывается на экономике страны и здоровье граждан.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказывал, что россияне в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90. Это, по его словам, наименьший показатель более чем за 20 лет.