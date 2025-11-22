Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой Госдума: россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Россияне в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Это, по его словам, наименьший показатель более чем за 20 лет.

Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни, — отметил Нилов.

Он напомнил, что общая длительность новогодних праздников составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года. В материале говорится, что в настолько короткий рабочий сезон в последний раз был в 2004–2005 годах.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Краснодарский край вошел в число самых популярных направлений для путешествий на новогодние каникулы среди россиян. В топ мест также входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Позже стало известно, что жители России начали массово арендовать частные дома на Новый год. По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», по сравнению с прошлым годом спрос подскочил на 40%.