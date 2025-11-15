Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 08:51

В России резко подскочил спрос на новогоднюю аренду загородных домов

Спрос на новогоднюю аренду загородных домов в России подскочил на 40%

Частные жилые дома Частные жилые дома Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители России начали массово арендовать частные дома на Новый год, обратили внимание аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». Согласно их подсчетам, по сравнению с прошлым годом спрос подскочил на 40%, передает ТАСС.

Россияне начали активно готовиться к зимним праздникам: спрос на аренду загородных домов вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, — говорится в публикации.

При этом лидером по числу бронирований на новогодние праздники в этом году оказалась Ленинградская область. Московская область расположилась на втором месте. В десятку самых востребованных направлений также вошли Карелия, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Ярославская область, Ставропольский край, Адыгея, Владимирская и Кемеровская области.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Краснодарский край вошел в число самых популярных направлений для путешествий на новогодние каникулы среди россиян. По его словам, в топ мест также входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Новый год
праздники
аренда
дома
россияне
