14 ноября 2025 в 07:30

«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы

Член РСТ Горин: Краснодарский край попал в топ направлений по РФ на Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Краснодарский край вошел в число самых популярных у россиян направлений для путешествий на новогодние каникулы, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, в топ мест также входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Какие лучшие направления для новогодних каникул? В России зима — это период активного отдыха, горных лыж. Естественно, в лидерах Краснодарский край, курорты Красной поляны, Архыз, Домбай, Шерегеш и многие другие направления. Среди популярных городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Естественно, путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг также входит в топ по популярности, — пояснил Горин.

Он отметил, что стоимость туристической поездки по России в период новогодних праздников в среднем составляет от 100 до 120 тыс. рублей на двоих. По словам эксперта, итоговая сумма напрямую зависит от выбранного вида транспорта.

Средний чек путешествия по России на Новый год находится в диапазоне от 100 до 120 тыс. рублей на двоих, включая транспортные расходы. Все зависит от вида транспорта, потому что часть путешественников передвигается на своем автомобиле. Это тоже определенная экономия бюджета, так как авиа и железнодорожные билеты могут составлять 50–60% от стоимости всей туристической поездки, — резюмировал Горин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что новогодние каникулы в 2025–2026 годах будут самыми длинными за 12 лет. По ее словам, россияне будут отдыхать 12 дней, а первый рабочий день выпадает на 12 января.


