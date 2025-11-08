Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 05:20

Предстоящие новогодние праздники станут самыми длинными за 12 лет

Бессараб: россиян в новогодние каникулы ждет отдых до 12 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новогодние каникулы в 2025–2026 годах будут самыми длинными за 12 лет, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, россияне будут отдыхать 12 дней, рабочие дни начнутся лишь с 12 января.

Россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу россияне выйдут только 12 января, — отметила Бессараб.

Также депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно прошлогоднему постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в утвержденном производственном календаре на 2026 год не предусмотрено шестидневных рабочих недель. Таким образом, у россиян до 2027 года не будет таких продолжительных рабочих недель, как с 27 октября по 1 ноября.

Светлана Бессараб
каникулы
Новый год
праздники
