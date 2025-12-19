Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:29

В Госдуме ответили, как в России могут поднять производительность труда

Депутат Бессараб: модернизация позволит увеличить производительность труда в РФ

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Модернизация позволит увеличить производительность труда в России, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам парламентария, уже сегодня государство предоставляет предприятиям преференции при затратах на закупки оборудования.

Увеличить производительность труда в РФ значительными темпами можно через модернизацию оборудования. Это даст хороший толчок. И сегодня государство дает соответствующие преференции при затратах на оборудование предприятиям. Можно снизить свое налогообложение за счет инвестиций в собственное производство. У нас очень неохотно делают сегодня это работодатели, потому что кто-то ждет именно свое оборудование, когда появится российское, — пояснила Бессараб.

Она добавила, что европейское оборудование в настоящее время не поставляется в Россию. По ее словам, все закупки производятся в Китае.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что производительность труда в России растет скромными темпами. По словам главы государства, в 2025 году показатель достигнет 1,1%. Он также высказался за повышение производительности труда.

