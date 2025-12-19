Новый год-2026
19 декабря 2025

Путин назвал скромным рост производительности труда в России

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»
Производительность труда в России растет скромными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По словам российского лидера, в 2025 году показатель достигнет 1,1%.

У нас рост производительности труда будет скромным, всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда, — констатировал глава государства.

Ранее эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель заявил, что строительный сектор в России к 2030 году столкнется с дефицитом кадров, превышающий 400 тыс. человек. По словам эксперта, по этой причине нужно повысить производительность труда в данном секторе. Он добавил, что предпринимателям необходимо не только удержать компетентных работников, но и снизить затраты без ущерба для производства.

До этого психолог Александра Миллер выразила мнение, что переход на 30-часовую рабочую неделю не приведет к потере мотивации у сотрудников, а, наоборот, повысит производительность труда. По ее мнению, авторы законопроекта опираются на фундаментальные научные подходы.

