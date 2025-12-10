Психолог назвала плюсы и минусы перехода на 30-часовую рабочую неделю Психолог Миллер: люди не потеряют мотивацию из-за сокращения рабочего времени

Переход на 30-часовую рабочую неделю не приведет к потере мотивации сотрудников, а наоборот повысит производительность труда, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, авторы соответствующего законопроекта опираются на фундаментальные научные подходы, а не на пустые лозунги.

Авторы законопроекта о сокращении рабочей недели до 30 часов опираются не на пустые лозунги, а на фундаментальные психологические и экономические законы. Например, на мотивацию через автономию. Ключевой тезис скептиков: «людей расслабит». Но современная психология мотивации утверждает обратное. Высшая форма заинтересованности в действиях рождается не из-под палки, а из чувства автономии, компетентности и связанности. Сокращенный день — это стимул оправдать доверие качественной работой, — пояснила Миллер.

По ее мнению, сокращение рабочего дня до шести часов соответствует закону убывающей отдачи, так как после определенного количества времени интенсивной работы концентрация падает и растет число ошибок. Она добавила, что такой формат фокусирует сотрудника на главном, вырезая рабочий шум в виде бесцельных совещаний и прокрастинации.

Также психолог подчеркнула, что если работодатель попытается «впихнуть» прежний восьмичасовой объем задач в шесть часов, то стресс у сотрудников взлетит до небес. По ее словам, многие российские отрасли, например, медицина, производство или торговля не готовы к сокращению рабочей недели. Она отметила, что начнется операционный кошмар, ведущий к росту издержек или необходимости найма новых людей.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя предложение КПРФ ввести 30-часовую рабочую неделю, заявил, что это приведет к сокращению зарплат. По его словам, изменения сильнее всего затронут граждан, получающих выплаты по сдельной системе.