10 декабря 2025 в 16:14

Психолог назвала плюсы и минусы перехода на 30-часовую рабочую неделю

Психолог Миллер: люди не потеряют мотивацию из-за сокращения рабочего времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переход на 30-часовую рабочую неделю не приведет к потере мотивации сотрудников, а наоборот повысит производительность труда, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, авторы соответствующего законопроекта опираются на фундаментальные научные подходы, а не на пустые лозунги.

Авторы законопроекта о сокращении рабочей недели до 30 часов опираются не на пустые лозунги, а на фундаментальные психологические и экономические законы. Например, на мотивацию через автономию. Ключевой тезис скептиков: «людей расслабит». Но современная психология мотивации утверждает обратное. Высшая форма заинтересованности в действиях рождается не из-под палки, а из чувства автономии, компетентности и связанности. Сокращенный день — это стимул оправдать доверие качественной работой, — пояснила Миллер.

По ее мнению, сокращение рабочего дня до шести часов соответствует закону убывающей отдачи, так как после определенного количества времени интенсивной работы концентрация падает и растет число ошибок. Она добавила, что такой формат фокусирует сотрудника на главном, вырезая рабочий шум в виде бесцельных совещаний и прокрастинации.

Авторы законопроекта о сокращении рабочей недели также опираются на закон убывающей отдачи. После определенного порога, чаще всего, после шести или семи часов интенсивной работы, мозг перестает эффективно решать задачи. Концентрация падает, ошибок становится больше. Шестичасовой формат фокусирует на главном, вырезая рабочий шум — бесцельные совещания, прокрастинацию, перекуры. Человек знает: времени мало, надо сделать суть. Это качественный, а не количественный подход, — пояснила Миллер.

Также психолог подчеркнула, что если работодатель попытается «впихнуть» прежний восьмичасовой объем задач в шесть часов, то стресс у сотрудников взлетит до небес. По ее словам, многие российские отрасли, например, медицина, производство или торговля не готовы к сокращению рабочей недели. Она отметила, что начнется операционный кошмар, ведущий к росту издержек или необходимости найма новых людей.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя предложение КПРФ ввести 30-часовую рабочую неделю, заявил, что это приведет к сокращению зарплат. По его словам, изменения сильнее всего затронут граждан, получающих выплаты по сдельной системе.

Россия
инициативы
психологи
рабочие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
