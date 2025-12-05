В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов

Введение 30-часовой рабочей недели приведет к сокращению зарплат, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя соответствующее предложение КПРФ. По его словам, изменения сильнее всего затронут граждан, получающих выплаты по сдельной системе.

Я считаю, что любые вопросы, связанные с сокращением рабочего времени, нужно, конечно, обсуждать прежде всего на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей, правительственной стороны. Мир меняется, рынок труда меняется, технологии меняются. Но надо понимать, что любые выпадающие трудовые часы кто-то должен компенсировать. Нужно помнить, что у нас есть те граждане, кто получает сдельную заработную плату, и любое сокращение может повлиять на итоговый заработок. То есть мы не должны допустить снижения дохода работающего гражданина, — поделился Нилов.

Он подчеркнул, что восполнение потерь деньгами невозможно, так как ни федеральный, ни региональный, ни коммерческий бюджет не сможет справиться с этой задачей. По мнению депутата, выходом может стать использование технологий, причем этот процесс должен быть синергетическим.

Ранее депутаты от ЛДПР выдвинули предложение о внесении изменений в правила расчета отпускных дней. Согласно их инициативе, выходные дни перестанут учитываться при определении общей продолжительности оплачиваемого отпуска.