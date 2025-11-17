Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 02:26

Правительство России рассмотрит предложение об увеличении отпуска россиян

РИАН: в ЛДПР предложили не включать выходные в число дней отпуска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутаты от ЛДПР предложили правительству изменить правила подсчета отпускных дней, передает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Инициатива предполагает, что выходные дни больше не будут включаться в общую продолжительность оплачиваемого отпуска.

По мнению авторов инициативы, такое изменение позволит работникам использовать гарантированные дни отпуска более рационально и с большей пользой для себя. Сейчас отпуск измеряется календарными днями, и 28 положенных дней отдыха включают в себя как рабочие дни, так и выходные. Либерал-демократы считают это несправедливым, так как это сокращает время для полноценного восстановления сил.

Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно, — отметил глава политической силы Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что ЛДПР разработала законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров продолжительностью пять дней. Данная мера направлена на профилактику профессионального выгорания, сохранение здоровья и поддержание трудоспособности указанных категорий граждан.

