16 ноября 2025 в 10:11

Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан

ЛДПР предлагает ввести дополнительный отпуск для предпенсионеров и пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ЛДПР разработала законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров продолжительностью пять дней, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий ТАСС. По словам политика, данная мера направлена на профилактику профессионального выгорания, сохранение здоровья и поддержание трудоспособности указанных категорий граждан.

Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней, — говорится в заявлении.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой обеспечения всех граждан пенсионного возраста старше 70 лет ежегодными санаторными путевками. Парламентарий предложил реализовать данную программу в рамках действующей системы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о возможности более чем двукратного увеличения размера пенсионных выплат. Парламентарий уточнила, что подобный рост достигается при выходе на пенсию на 10 лет позднее установленного срока.

