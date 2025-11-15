Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 10:41

В Госдуме призвали обеспечить пенсионеров путевками в санатории

Миронов: всем пенсионерам старше 70 лет нужно предоставлять путевки в санатории

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Всех пенсионеров старше 70 лет следует обеспечить ежегодными путевками в санатории, заявил депутат Госдумы председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, которые передает ТАСС, эту программу следует запустить в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Предлагаю каждый год направлять пенсионеров старше 70 лет на лечение в санатории. Предоставлять путевки нужно в рамках системы обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Продолжительность отдыха — не менее 14 календарных дней, — сказал Миронов.

Ранее Миронов предложил сдавать в соцнаем пустующие квартиры нуждающимся семьям. Его инициатива заключается в том, чтобы застройщики передавали государству нераспроданное жилье по фиксированным ценам или заключали долгосрочные договоры аренды с возможностью последующего выкупа.

До этого лидер «Справедливой России» заявил, что фиксированную выплату к страховой пенсии нужно увеличить в два раза. Он отметил, что предлагаемое увеличение соответствует принципам социальной ответственности, закрепленным в стратегических документах.

