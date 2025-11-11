Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 03:08

Фиксированные выплаты к страховой пенсии могут поднять в два раза

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Фиксированную выплату к страховой пенсии нужно увеличить в два раза, заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, предполагает повышение выплаты до 17 815 рублей.

Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8907 до 17 815 тыс. рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе, — указано в сообщении.

Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Миронов подчеркнул, что предлагаемое увеличение соответствует принципам социальной ответственности, закрепленным в стратегических документах.

Структура страховой пенсии в настоящее время включает индивидуальные пенсионные коэффициенты и фиксированную выплату, которая составляет 8907 рублей в месяц и ежегодно индексируется по решению кабинета министров. Изначально фиксированная выплата задумывалась как гарантированный базовый компонент пенсии, призванный обеспечить минимальный уровень доходов пенсионеров. Однако со временем этот показатель, как отметил Миронов, перестал соответствовать реальным потребностям граждан.

Ранее сообщалось, что для получения достойной пенсии по старости требуется ежемесячный доход не менее 229 916 рублей. Аналитики напомнили, что размер страховой пенсии в России напрямую зависит от накопленных пенсионных баллов.

