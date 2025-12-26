Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 09:22

Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке

Жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали после падения на нее вывески ТРЦ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вывеска торгово-развлекательного центра «Норд» в Выборгском районе Санкт-Петербурга упала на женщину, сообщает 78.ru. По данным источника, пострадавшей разбило голову. Ее доставили в Елизаветинскую больницу.

Вывеска рухнула вниз вместе с железной арматурой. При этом на петербурженку упали лишь буквы. В больнице ей также диагностировали ушиб плеча.

Накануне, 25 декабря, разбушевавшийся ураганный ветер создал опасную обстановку в Санкт-Петербурге, повредив автомобили и повалив новогодние ели. Наиболее серьезным происшествием стало падение дерева на припаркованную машину в Выборгском районе. Одно из украшенных деревьев на Исаакиевской площади не выдержало напора стихии и рухнуло, разбив горшок.

До этого в Москве на Нахимовском проспекте взорвался большой газовый баллон. Он пролетел почти 200 метров над землей и упал на тротуар. Очевидцы сперва услышали громкий звук, а затем баллон приземлился на тротуар. В результате пострадали два человека, их доставили в больницу.

Санкт-Петербург
падения
обрушения
пострадавшие
