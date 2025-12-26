Новый год — 2026
Умер бывший замминистра обороны России

Бывший замминистра обороны РФ Садовенко умер в Москве на 57-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве на 57-м году жизни, сообщил ТАСС источник из его окружения. Причиной смерти называют болезнь сердца.

Юрий Садовенко скончался 25 декабря, — сказал источник.

Генерал-полковник родился 11 сентября 1969 года. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Длительное время работал в МЧС России, участвовал во многих гуманитарных операциях. С 2013 по 2024 год был заместителем министра обороны.

Ранее актер Анатолий Лобоцкий, известный по сериалу «Молодежка», умер на 67-м году жизни. СМИ писали, что врачи якобы обнаружили у актера опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. Несмотря на возраст, Лобоцкий продолжал активно работать.

До этого белорусский композитор Виктор Копытько умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Копытько известен как автор музыки к фильмам «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая». Он сотрудничал со студией «Беларусьфильм» с 1978 года, написал музыку для десятков кинокартин и театральных постановок.

