Умер бывший замминистра обороны России

Бывший замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве на 57-м году жизни, сообщил ТАСС источник из его окружения. Причиной смерти называют болезнь сердца.

Юрий Садовенко скончался 25 декабря, — сказал источник.

Генерал-полковник родился 11 сентября 1969 года. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Длительное время работал в МЧС России, участвовал во многих гуманитарных операциях. С 2013 по 2024 год был заместителем министра обороны.

