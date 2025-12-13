В Совфеде дали совет, как увеличить пенсию на десятки процентов

В Совфеде дали совет, как увеличить пенсию на десятки процентов Сенатор Перминова: пенсию можно повысить, если обратиться за ней не сразу

Размер страховой пенсии по старости можно значительно повысить, если не обращаться за ее оформлением сразу после получения права, сообщила РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова. Отсрочка обращения должна составлять не менее 12 месяцев.

За каждый год такого добровольного переноса выплаты будут увеличиваться благодаря премиальным коэффициентам, пояснила эксперт. Они применяются как к фиксированной выплате, так и к страховой части пенсии, что в итоге существенно улучшает финансовое положение пенсионера.

Сенатор привела конкретный пример: если отложить оформление на пять лет, то размер пенсии может вырасти примерно на 40%. Максимальный срок, на который можно отсрочить выход на пенсию, составляет 10 лет, что обещает еще более весомую прибавку.

За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение, — сказала Перминова.

При этом механизм является полностью добровольным, напомнила она. Гражданин самостоятельно принимает решение, когда именно оформить пенсию, балансируя между более ранним получением выплат и их увеличенным размером в будущем.

Ранее стало известно, что страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 7,6% с 1 января 2026 года. Как заявил президент Владимир Путин, темпы роста пенсионных выплат превышают уровень инфляции.