В Крыму объяснили, почему Зеленский мог назначить Буданова главой офиса Депутат Цеков: Зеленский назначил Буданова главой офиса из-за Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своего офиса Кирилла Буданова, чтобы нивелировать возможности экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в избирательной кампании, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков. В качестве другой версии он выдвинул предположение, что политик видит в Буданове «потенциального сменщика».

Залужный набирает силу. На третьем месте Буданов — тоже набирает популярность среди граждан Украины. Зеленский мог назначить Буданова, чтобы нивелировать возможности Залужного в избирательной кампании — сказал Цеков.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично назвал «отличным выбором» кандидатуру Буданова. Он также подчеркнул нелегитимность главы Украины.

О предложении Зеленского в адрес Буданова стало известно в пятницу, 2 января. Президент Украины объяснил его необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Позже стало известно, что Буданов принял предложение.

До этого сообщалось, что в последний день 2025 года Зеленский без объяснения причин уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Чиновника называют другом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.