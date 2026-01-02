Новый год — 2026
02 января 2026 в 17:44

Одна страна вернула налог на презервативы ради роста рождаемости

Китай вернул налог на контрацепцию ради роста рождаемости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Китае спустя 30 лет возобновили начисление НДС при продаже презервативов и противозачаточных таблеток, передает Reuters. Такие меры власти КНР ввели с 1 января 2026 года в попытках повысить падающую рождаемость в стране.

Чтобы замедлить сокращение населения, власти прежде обещали ежегодное пособие в размере $500 (более 40 тыс. рублей) за ребенка и освободили от подоходного налога субсидии на уход за детьми. Также учебным заведениям рекомендовали проводить занятия, посвященные позитивному восприятию брака, семьи и рождения детей.

Китайцы называют основными препятствиями для создания семьи высокие расходы на воспитание и образование детей, экономическую неопределенность и замедление роста экономики. Однако руководство КНР вновь заявило о намерении продвигать такую политику.

Текущая политика Пекина стала резким разворотом по сравнению с периодом с 1979 по 2015 год, когда в стране действовала программа «одна семья — один ребенок», ограничивавшая рождаемость. Тогда власти стремились сдержать рост населения, а теперь, напротив, пытаются стимулировать его, поскольку Китай столкнулся с устойчивым демографическим спадом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает падать, а принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. При этом глава государства убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на приумножение численности населения.

