12 ноября 2025 в 14:19

Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам

Миронов предложил сдавать в соцнайм нераспроданные квартиры

Пустующие квартиры можно сдавать в соцнайм нуждающимся семьям, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Его инициатива заключается в том, чтобы застройщики передавали государству нераспроданное жилье по фиксированным ценам или заключали долгосрочные договоры аренды с возможностью последующего выкупа, передает ТАСС.

Если людям негде будет жить — они не будут рожать детей. На кону не квадратные метры, а вопрос государственной важности — вопрос будущего России, — подчеркнул депутат.

Ранее появилась информация, что более 2,8 млн российских семей могут лишиться возможности оформить льготную ипотеку. Причиной называют планы по повышению ставки в рамках государственной программы. Это изменение прежде всего затронет семьи с одним ребенком, которые составляют 55% от общего числа семей с детьми в стране. Так, Госдума планирует поднять ставку до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранить ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми.

