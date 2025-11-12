Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки

«Известия»: более 2,8 млн семей в РФ могут потерять доступ к льготной ипотеке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 2,8 млн российских семей могут лишиться возможности оформить льготную ипотеку, пишут «Известия». Причиной называют планы по повышению ставки в рамках государственной программы, утверждают эксперты, опрошенные изданием.

Это изменение прежде всего затронет семьи с одним ребенком, которые составляют 55% от общего числа семей с детьми в стране. Если ставку по льготной ипотеке поднимут с текущих 6% до 12%, ежемесячные выплаты по кредиту увеличатся на 38%, а общая переплата по займу вырастет в 2,5 раза.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, комментируя ситуацию, отметил, что при увеличении льготной ставки до 12% медианный ежемесячный платеж по семейной ипотеке для семей с одним ребенком вырастет на 38%, достигнув 43,5 тыс. рублей в месяц. Такое увеличение финансовой нагрузки, по мнению экспертов, значительно сократит число граждан, способных воспользоваться программой льготного жилищного кредитования.

Ранее стало известно, что в России до конца 2025 года могут принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Так Госдума планирует поднять ставку до 10–12% для родителей с одним ребенком.

