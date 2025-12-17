В Госдуме выступили с неожиданным предложением по семейной ипотеке Останина предложила полностью списывать долг по ипотеке семьям с четырьмя детьми

Семьям, родившим четвертого ребенка, следует полностью списывать весь долг по ипотеке, предложила депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, которое приводит Lenta.ru, также необходимо погашение определенной части ипотечного кредита с рождением каждого ребенка.

Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание, — считает Останина.

Депутат также предложила распространить семейную ипотеку под 2% на большее число российских регионов. Она обратила внимание, что на данный момент такие условия могут предложить только в селах и на Дальнем Востоке. Соответствующая инициатива, подчеркнула Останина, уже направлена в правительство.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что результаты жилищного строительства в России на данном этапе превосходят показатели советского периода. По его словам, на достигнутом останавливаться нельзя. Как подчеркнул Володин, доступность жилья — один из главных показателей эффективности в этой области. Жилье, сказал он, должно быть доступно в равной степени для всех граждан РФ, вне зависимости от региона.