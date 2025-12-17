Новый год-2026
17 декабря 2025 в 16:58

В Госдуме выступили с неожиданным предложением по семейной ипотеке

Останина предложила полностью списывать долг по ипотеке семьям с четырьмя детьми

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Семьям, родившим четвертого ребенка, следует полностью списывать весь долг по ипотеке, предложила депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, которое приводит Lenta.ru, также необходимо погашение определенной части ипотечного кредита с рождением каждого ребенка.

Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание, — считает Останина.

Депутат также предложила распространить семейную ипотеку под 2% на большее число российских регионов. Она обратила внимание, что на данный момент такие условия могут предложить только в селах и на Дальнем Востоке. Соответствующая инициатива, подчеркнула Останина, уже направлена в правительство.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что результаты жилищного строительства в России на данном этапе превосходят показатели советского периода. По его словам, на достигнутом останавливаться нельзя. Как подчеркнул Володин, доступность жилья — один из главных показателей эффективности в этой области. Жилье, сказал он, должно быть доступно в равной степени для всех граждан РФ, вне зависимости от региона.

