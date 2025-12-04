Не ждите пенсии: какие льготы можно получить уже сейчас — полный список

С 2026 года россиян начнут проактивно информировать о статусе предпенсионера. Он открывает доступ к ряду социальных гарантий: от дополнительных дней для диспансеризации и защиты от увольнения до налоговых вычетов. NEWS.ru подробно рассказывает, как проверить свой статус сейчас и на какие меры поддержки могут рассчитывать будущие пенсионеры.

Что такое статус предпенсионера

Основой для появления в России статуса «предпенсионер» стала пенсионная реформа, запущенная в 2018 году. Федеральный закон предусмотрел постепенное повышение возраста выхода на пенсию, который к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Именно эта реформа и определила современные рамки предпенсионного возраста.

Как поясняет NEWS.ru руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль, статус присваивается за пять лет до нового рубежа выхода на страховую пенсию. В 2026 году предпенсионерами станут 59-летние мужчины (1967 года рождения) и 54-летние женщины (1972 года рождения). А после завершения переходного периода в 2028 году граница окончательно сдвинется: предпенсионный статус будут получать мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Этот статус, по словам эксперта, открывает доступ к широкому спектру федеральных и региональных льгот.

Какие налоговые льготы положены предпенсионеру

Предпенсионеры имеют право на две ключевые налоговые льготы: по имущественному и земельному налогам.

Льгота по налогу на имущество

Предпенсионер полностью освобождается от уплаты налога на один объект недвижимости каждого вида в своей собственности. К таким видам относятся: квартира (или комната), жилой дом, гараж (или машино-место), а также хозяйственные постройки площадью до 50 кв. м (например, сарай, баня).

Если у гражданина несколько объектов одного вида (например, две квартиры), льгота автоматически применяется к тому из них, по которому рассчитана наибольшая сумма налога, отмечает Довгаль. При желании это можно изменить, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Льгота по земельному налогу (налоговый вычет)

Для этого налога действует вычет, равный кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) одного земельного участка. Таким образом:

Если площадь участка составляет 6 соток или меньше, налог не начисляется.

Если площадь участка больше, налог рассчитывается только с той части, которая превышает эти 6 соток.

Трудовые гарантии и социальные льготы для работающих предпенсионеров

Граждане предпенсионного возраста также имеют ряд трудовых и социальных гарантий, которые защищают их права на всех этапах — от приема на работу до увольнения.

Право на диспансеризацию

Работающие предпенсионеры имеют право на два дополнительных оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации. Как поясняет NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, на это время за сотрудником сохраняются место работы и средний заработок. Факт прохождения обследования может потребоваться подтвердить медицинской справкой, если это установлено внутренними правилами организации.

Защита от дискриминации по возрасту

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, работодателю запрещено отказывать в приеме на работу или увольнять сотрудника по причине предпенсионного возраста. Нарушение этого запрета влечет за собой уголовную ответственность для должностного лица: штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработка за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Особые условия пособия по безработице

Для предпенсионеров, имевших официальный трудовой стаж не менее 26 недель перед регистрацией в качестве безработных, установлен повышенный размер пособия:

первые 3 месяца — 75% от среднемесячного заработка;

следующие 4 месяца — 60%;

далее — 45%.

При этом максимальная сумма выплаты для предпенсионера фиксирована и составляет в 2025 году 15 044 рубля на весь период получения пособия. Для сравнения: по общему правилу с четвертого месяца максимальный размер пособия снижается до 5880 рублей.

Срок выплаты — до 12 месяцев. При страховом стаже более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин срок выплаты увеличивается на 2 недели за каждый дополнительный год работы, но не более чем до 24 месяцев.

Какие еще гарантии предоставляются предпенсионерам

Право на обязательную долю в наследстве

Предпенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Это значит, что, даже если он не указан в документе, за ним сохраняется часть наследства. Ее размер, как уточняет Довгаль, составляет не менее половины от той доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.

Право на взыскание алиментов

Нуждающиеся предпенсионеры (женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет) в судебном порядке могут требовать выплаты алиментов со своих трудоспособных совершеннолетних детей, супруга (в том числе бывшего) или других близких родственников.

Право на выплату пенсионных накоплений

Достигнув прежнего пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), предпенсионер имеет право распорядиться своими пенсионными накоплениями. В зависимости от их размера можно получить средства единовременно или оформить накопительную пенсию в виде ежемесячной пожизненной прибавки к основной страховой пенсии.

Региональные льготы

Конкретный набор льгот зависит от региона проживания, говорит Довгаль. Чаще всего они включают льготный или бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также компенсацию на лекарства и санаторно-курортное лечение.

Как подтвердить статус и оформить льготы

По словам Довгаля, с 2026 года статус присваивается автоматически. При необходимости справку можно получить онлайн через портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России (СФР) либо лично в отделении СФР или МФЦ.

Налоговые льготы предоставляются автоматически, но для контроля и выбора объектов можно подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС.

Региональные льготы, такие как льготный проезд или скидки на ЖКУ, оформляются через местные органы социальной защиты по месту жительства.

Трудовые гарантии, включая дни для диспансеризации, действуют автоматически, так как работодатель располагает информацией о возрасте сотрудника, заключил эксперт.

