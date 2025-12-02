Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:36

На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ

На «Госуслугах» теперь можно оформить электронное свидетельство пенсионера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Портал «Госуслуги» запустил новый сервис для получения электронного свидетельства пенсионера, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснили в правительстве, новый функционал реализован в рамках раздела «Выход на пенсию» каталога жизненных ситуаций. Он позволяет гражданам в несколько кликов оформить цифровой документ, подтверждающий статус пенсионера, не посещая ведомства очно.

Электронное свидетельство предоставляет право на все льготы, положенные данной категории граждан. Развитие каталога жизненных ситуаций на портале ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Ранее сообщалось, что россияне имеют законную возможность существенно повысить размер своей будущей пенсии — в некоторых случаях более чем вдвое. Речь идет об отсрочке обращения за назначением пенсии, после того как право на нее уже возникло.

До этого стало известно, что по итогам девяти месяцев 2025 года разница между выплатами работающим и незанятым пенсионерам сократилась до 3,5 тысячи рублей. Это стало рекордным минимумом с 2021 года, следует из данных Соцфонда РФ. Средний размер страховой пенсии по старости для первой категории граждан составил 22,4 тысячи рублей, а для второй — 25,9 тысячи рублей.

пенсии
документы
Россия
Госуслуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
В Кремле оценили потребность России в Европе
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.