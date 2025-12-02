На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ На «Госуслугах» теперь можно оформить электронное свидетельство пенсионера

Портал «Госуслуги» запустил новый сервис для получения электронного свидетельства пенсионера, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснили в правительстве, новый функционал реализован в рамках раздела «Выход на пенсию» каталога жизненных ситуаций. Он позволяет гражданам в несколько кликов оформить цифровой документ, подтверждающий статус пенсионера, не посещая ведомства очно.

Электронное свидетельство предоставляет право на все льготы, положенные данной категории граждан. Развитие каталога жизненных ситуаций на портале ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Ранее сообщалось, что россияне имеют законную возможность существенно повысить размер своей будущей пенсии — в некоторых случаях более чем вдвое. Речь идет об отсрочке обращения за назначением пенсии, после того как право на нее уже возникло.

До этого стало известно, что по итогам девяти месяцев 2025 года разница между выплатами работающим и незанятым пенсионерам сократилась до 3,5 тысячи рублей. Это стало рекордным минимумом с 2021 года, следует из данных Соцфонда РФ. Средний размер страховой пенсии по старости для первой категории граждан составил 22,4 тысячи рублей, а для второй — 25,9 тысячи рублей.