Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза Доцент Балынин: увеличить будущую пенсию можно вдвое за счет отсрочки

Россияне имеют законную возможность существенно повысить размер своей будущей пенсии — в некоторых случаях более чем вдвое, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Речь идет об отсрочке обращения за назначением пенсии после того, как право на нее уже возникло, отметил он.

Чем позже обратиться за назначением пенсии после возникновения права на нее, тем выше будет ее размер. К примеру, у гражданина право на назначение страховой пенсии возникло в ноябре 2025 года, и он набрал к этому моменту 100 пенсионных баллов. При оформлении выплат сразу в ноябре 2025 года он получил бы 23 477 рублей. При отсрочке всего на один год выплата выросла бы до 24 995 рублей (+6,5%), а при отсрочке на 10 лет размер пенсии достиг бы 52 595 рублей, что в 2,24 раза выше исходного значения, — сказал Балынин.

По словам эксперта, при отложенном выходе на пенсию к ее расчету применяются специальные повышающие коэффициенты. Это означает, что увеличиваются обе ключевые части пенсии: и фиксированная выплата, и стоимость накопленных пенсионных баллов (ИПК).

Ранее стало известно, что по итогам девяти месяцев 2025 года разница между выплатами работающим и незанятым пенсионерам сократилась до 3,5 тысячи рублей. Это стало рекордным минимумом с 2021 года, следует из данных Соцфонда РФ. Средний размер страховой пенсии по старости для первой категории граждан составил 22,4 тысячи рублей, а для второй — 25,9 тысячи рублей.