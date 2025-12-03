В Госдуме оценили идею ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров Депутат Бессараб: идею выплаты пенсионерам на Новый год предложили очень поздно

С идеей выплаты пенсионерам на Новый год выступили слишком поздно, заявила в беседе с 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, если бы такое предложение поступило раньше, оно бы получило поддержку.

Мы живем уже в декабре, поправки в бюджет Пенсионного фонда были приняты еще в середине года. И вряд ли сегодня это будет решено, — отметила Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что российские пенсионеры часто получают государственную поддержку. В частности, для них предусмотрены выплаты из региональных и корпоративных бюджетов.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России ежегодную новогоднюю выплату для пенсионеров. Согласно идее, деньги планируется перечислять не позднее чем за две недели до конца декабря.