03 декабря 2025 в 16:19

В Госдуме оценили идею ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Депутат Бессараб: идею выплаты пенсионерам на Новый год предложили очень поздно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С идеей выплаты пенсионерам на Новый год выступили слишком поздно, заявила в беседе с 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, если бы такое предложение поступило раньше, оно бы получило поддержку.

Мы живем уже в декабре, поправки в бюджет Пенсионного фонда были приняты еще в середине года. И вряд ли сегодня это будет решено, — отметила Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что российские пенсионеры часто получают государственную поддержку. В частности, для них предусмотрены выплаты из региональных и корпоративных бюджетов.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России ежегодную новогоднюю выплату для пенсионеров. Согласно идее, деньги планируется перечислять не позднее чем за две недели до конца декабря.

