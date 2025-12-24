В Госдуме оценили идею установки родительского контроля на гаджеты Депутат Свинцов: родительский контроль на гаджетах повысит уровень безопасности

Введение обязательной установки родительского контроля на гаджеты повысит уровень безопасности, поспособствует воспитанию детей и защитит их от деструктивного контента, заявил «Парламентской газете» зампредседателя IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов. Он отметил, что для реализации инициативы потребуется консолидация усилий профильных ведомств, экспертного и родительского сообществ.

Здесь необходим комплексный подход. Можно провести аналогию с разработкой специальных детских сим-карт, в которой непосредственно участвуют операторы сотовой связи. Тоже сложная и многосоставная задача. Понятно, что и при разработке дополнительных механизмов родительского контроля нам тоже понадобится организовать содействие и Роскомнадзора, и провайдеров, и прочих ведомств, — подчеркнул Свинцов.

Он напомнил, что перечень приложений, которые обязательны для предустановки на бытовую электронику, определяет правительство. Парламентарий добавил, что все производители «всегда идут навстречу» касаемо вопросов безопасности.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил за обязательную предустановку сервисов родительского контроля на смартфоны и планшеты. Он поддержал инициативу, ранее озвученную депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.