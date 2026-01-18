Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 04:14

Захарова назвала Запад клубком обид, фобий и безумий

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Запад сам запутался в клубке собственных обид, фобий и безумий, заявила представитель МИД России Мария Захарова. В эфире телеканала СПАС, она уточнила, что сложности в отношениях вызваны не действиями Москвы, а внутренними проблемами самого Запада.

Мы не отдалялись с Западом, Запад замотался в какой-то клубок собственных обид, безумий, фобий и в этом каком-то страшном аду собственных глупостей и находится, — сказала Захарова.

До этого Захарова заявила, что любые попытки «наказать» Россию обречены на провал и насмешки. Так она прокомментировала призыв генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе привлечь Москву к ответственности после удара крылатой ракетой «Орешник».

Ранее народный артист СССР, Герой труда Российской Федерации Юрий Башмет заявил: на Западе внимательно следят за событиями в российской музыкальной среде. По его словам, зрители из этих стран «не уходили» из поля культуры РФ.

Кроме того, бывшая помощница президента США Джо Байдена, а ныне обозреватель RT Тара Рид заявила, что сплоченность давно стала ключевой чертой российской культуры. Она отметила, что это качество вызывает особое уважение, особенно на фоне многообразия народов, религий и огромной территории страны.

Мария Захарова
Запад
отношения
Россия
Захарова назвала Запад клубком обид, фобий и безумий
