14 января 2026 в 16:31

Башмет указал на сохранение интереса Запада к российской культуре

Башмет: на Западе следят за событиями в российском музыкальном пространстве

Юрий Башмет Юрий Башмет Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На Западе внимательно следят за событиями в российской музыкальной среде, заявил народный артист СССР, Герой труда Российской Федерации Юрий Башмет на пресс-конференции, посвященной проведению VII Зимнего международного фестиваля искусств. По его словам, зрители из этих стран «не уходили» из поля культуры РФ.

Они (зрители из стран Запада. — NEWS.ru) очень внимательно следят за тем, что у нас происходит в музыкальном пространстве. В общем, они не уходили [из поля российской культуры], — сказал Башмет.

Ранее бывшая помощница президента США Джо Байдена, а ныне обозреватель RT Тара Рид заявила, что сплоченность давно стала ключевой чертой российской культуры. Она отметила, что это качество вызывает особое уважение, особенно на фоне многообразия народов, религий и огромной территории страны.

До этого прапраправнучатый племянник композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк отметил, что просмотр балета «Щелкунчик» давно носит звание одной из главных рождественских традиций в США. По его мнению, спектакль может развивать у американцев интерес к русскому миру.

Россия
артисты
Юрий Башмет
Запад
русская культура
Ариф Адыгезалов
А. Адыгезалов
Виктория Катаева
В. Катаева
Сергей Петров
С. Петров
