Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:02

«Тут я не верю»: Башмет усомнился в музыкальных способностях ИИ

Башмет усомнился в способности ИИ создать настоящую музыку

Юрий Башмет Юрий Башмет Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект вряд ли может создать настоящую музыку, заявил изданию «Вести.ру» народный артист СССР Юрий Башмет. Он отметил, что подлинная композиция трогает душу, в то время как современные технологии пока не могут этого сделать. Артист подчеркнул, что ИИ — большой прорыв в науке.

Это большой прорыв в науке. В любых областях, кроме музыки. Вот тут я не верю, — сказал Башмет.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян выразил мнение, что россиянам не стоит беспокоиться, что искусственный интеллект полностью закроет потребности бизнеса в сотрудниках, поскольку дефицит кадров в стране остается критическим. По его словам, глобальные прогнозы IT-гигантов вроде Microsoft малоприменимы к российской действительности.

До этого актриса Валентина Рубцова заявила, что искусственный интеллект не должен полностью заменять актеров, иначе профессии режиссера, сценариста и художника по свету могут исчезнуть. При этом артистка не против использования технологий для «воскрешения» певцов и считает, что нейросети могут улучшить качество отечественного кинематографа.

Россия
Юрий Башмет
искусственный интеллект
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Финансист оценил последствия ухода китайских брендов с авторынка
Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов
Мусоровоз врезался в автомобиль ГАИ при оформлении другого ДТП
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.