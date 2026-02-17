«Тут я не верю»: Башмет усомнился в музыкальных способностях ИИ Башмет усомнился в способности ИИ создать настоящую музыку

Искусственный интеллект вряд ли может создать настоящую музыку, заявил изданию «Вести.ру» народный артист СССР Юрий Башмет. Он отметил, что подлинная композиция трогает душу, в то время как современные технологии пока не могут этого сделать. Артист подчеркнул, что ИИ — большой прорыв в науке.

Это большой прорыв в науке. В любых областях, кроме музыки. Вот тут я не верю, — сказал Башмет.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян выразил мнение, что россиянам не стоит беспокоиться, что искусственный интеллект полностью закроет потребности бизнеса в сотрудниках, поскольку дефицит кадров в стране остается критическим. По его словам, глобальные прогнозы IT-гигантов вроде Microsoft малоприменимы к российской действительности.

До этого актриса Валентина Рубцова заявила, что искусственный интеллект не должен полностью заменять актеров, иначе профессии режиссера, сценариста и художника по свету могут исчезнуть. При этом артистка не против использования технологий для «воскрешения» певцов и считает, что нейросети могут улучшить качество отечественного кинематографа.