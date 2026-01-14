Атака США на Венесуэлу
«Моя публика»: Башмет процитировал слова именитой певицы из ЕС о России

Башмет заявил о любви немецкой оперной певицы Кермес к гастролям по России

Юрий Башмет Юрий Башмет Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Немецкая оперная певица Симона Кермес является одним из артистов из недружественных стран, которые продолжают гастролировать по России, заявил дирижер Юрий Башмет. По его словам, звезда называет россиян своей публикой, передает корреспондент NEWS.ru.

[Кермес] очень яркая артистка, и ее любит публика. Но самое интересное, почему она так любит к нам приезжать, она говорит: «Вот это и есть моя публика. Я больше всего люблю гастролировать по России», — подчеркнул Башмет.

Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля.

Известная французская актриса Фанни Ардан до этого посетила Москву со спектаклем «Жажда страсти». Артистка призналась, что для нее нет разницы, где играть пьесу — в Москве или Париже, так как она не делит зрителей на русских и иностранцев. Знаменитость также отметила, что русская культура оказала на нее большое влияние. В детстве она читала произведения Антона Чехова, Федора Достоевского и Льва Толстого.

