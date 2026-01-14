Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:58

«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств

Худрук Башмет: зимний фестиваля искусств родился «за полминуты»

Юрий Башмет Юрий Башмет Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Идея проведения Зимнего международного фестиваля искусств зародилась «за полминуты», заявил художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет на пресс-конференции, посвященной его проведению. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, он рассказал об инициативе мэру Москвы Сергею Собянину и получил мгновенную поддержку.

Фестиваль родился за полминуты. Была у меня встреча с Сергеем Семеновичем Собяниным, я [ему] предложил, он тут же поддержал. Это наш с ним фестиваль, поэтому [его] финансирует мэрия Москвы, — поделился он.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций на фестиваль, Башмет пошутил: «Мы же не нефтью [торгуем], не газ распыляем». Продолжая мысль, он тем не менее подтвердил, что были случаи давления на иностранных коллег.

Ну вот Симона (Симона Кермес, немецкая оперная певица. — NEWS.ru) не боится возвращения домой после посещения фестиваля. Другой немец тоже не боялся, но когда вернулся к себе в Берлин, то ему не продлили контракт в Hochschule (название вузов в Германии с прикладной направленностью. — NEWS.ru), — рассказал худрук.

Башмет добавил, что его коллега не сильно переживал по этому поводу, поскольку имел два места работы. То учреждение, которое финансируется из государственного бюджета, отреагировало на визит своего сотрудника в Россию, другое же, частное, — нет.

Ранее Башмет вспомнил, как когда-то оказался на концерте группы The Rolling Stones в Гонконге. По его словам, тогда вокалист Мик Джаггер начал носиться туда-сюда по сцене. В этот момент Башмет заметил, что за кулисами находился точно такой же «подстрахованный» ансамбль, который повторял за музыкантами все движения без звука.

