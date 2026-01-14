Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones Башмет вспомнил случай, как Мик Джаггер начал бегать по сцене в Гонконге

Народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет на пресс-конференции, посвященной проведению VII Зимнего международного фестиваля искусств, вспомнил, как когда-то оказался на концерте группы The Rolling Stones в Гонконге. По его словам, тогда вокалист Мик Джаггер начал носиться туда-сюда по сцене. В этот момент Башмет заметил, что за кулисами находился точно такой же «подстрахованный» ансамбль, который повторял за музыкантами все движения без звука, передает корреспондент NEWS.ru.

За кулисами находился точно такой ансамбль, как The Rolling Stones, на всякий случай, на подстраховке. На случай, если что-нибудь бы произошло. Они все то же самое без звука делали, но так и не включились, — вспомнил артист.

Башмет также обратил внимание, что на Западе внимательно следят за событиями в российской музыкальной среде. По его словам, зрители из этих стран «не уходили» из поля культуры РФ.

В сентябре прошлого года появилась информация, что Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. Утверждалось, состояние дирижера заметно ухудшилось из-за проблем со здоровьем.