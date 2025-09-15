У знаменитого музыканта заподозрили потерю зрения Mash: дирижер Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения

Telegram-канал Mash сообщил, что российский дирижер Юрий Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. По его данным, обсуждается возможность оперативного вмешательства.

В публикации говорится, что состояние Башмета заметно ухудшилось из-за проблем со здоровьем. Канал пишет, что дирижеру пришлось весь день провести в больнице, прежде чем его выписали с назначением глазных капель. Издание отмечает, что врачи рассматривают возможность проведения операции по замене хрусталика.

