Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 12:47

У знаменитого музыканта заподозрили потерю зрения

Mash: дирижер Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения

Юрий Башмет Юрий Башмет Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что российский дирижер Юрий Башмет обратился в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. По его данным, обсуждается возможность оперативного вмешательства.

В публикации говорится, что состояние Башмета заметно ухудшилось из-за проблем со здоровьем. Канал пишет, что дирижеру пришлось весь день провести в больнице, прежде чем его выписали с назначением глазных капель. Издание отмечает, что врачи рассматривают возможность проведения операции по замене хрусталика.

Ранее Mash сообщал, что певица Елена Ваенга может потерять голос, так как продолжает выступать без остановки, несмотря на перенесенные недавно болезни горла. Канал писал, что в сентябре у артистки запланированы концерты сразу в 20 городах, и это лишь начало масштабного тура, который продлится до марта 2026 года.

До этого телеведущий Леонид Якубович заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. Он в саркастической манере подчеркнул, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках.

Россия
музыканты
Юрий Башмет
зрение
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.