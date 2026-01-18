Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 05:26

«Прямое уничтожение»: на Украине отметили новое решение Трампа по Украине

Соскин: Трамп постепенно уничтожает всех союзников Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп начал планомерно уничтожать союзников президента Украины Владимира Зеленского на фоне притязаний на Гренландию, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, Зеленский должен отбросить мысли о чьей-то помощи и самостоятельно уйти в отставку.

Это уничтожение всех его союзников, все. Это прямое уничтожение. Этот манифест Трампа по Гренландии — он полностью перечеркивает всю, извините, Украину, — сказал политолог.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы США покупали Гренландию у Дании, так как часть этих средств, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины По его словам, которые передает NEWS.ru, судьба острова только на первый взгляд не касается граждан РФ.

До этого политолог Юрий Светов отмечал, что Гренландия не сможет себя защитить в случае вторжения со стороны США. Он указал, что европейцы также не собираются защищать принадлежащий Дании остров, а отправленная туда военная миссия больше похожа на издевательство.

