Как увеличить доход в 2026 году: 3 главных способа, которые работают

Как увеличить доход в 2026 году: 3 главных способа, которые работают

Более 60% россиян намерены увеличить доход в 2026 году. При этом каждый четвертый планирует просить прибавку к зарплате без дополнительной нагрузки. В чем секрет успешных переговоров с работодателем и какие еще рабочие варианты позволяют повысить благосостояние — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян намерены добиться прибавки к зарплате

Согласно данным исследования сервиса «Выберу.ру», свыше 60% граждан России ставят перед собой задачу повысить личный доход в наступившем 2026 году. Каждый четвертый опрошенный (25%) намерен просить прибавку к зарплате без увеличения рабочей нагрузки, еще 19% готовы брать дополнительные смены.

18% респондентов рассчитывают увеличить доход за счет подработки или сторонних проектов, не связанных с основной работой. Еще 14% рассматривают смену профессии или повышение квалификации, а 16% — открытие собственного дела или развитие самозанятости. Около 8% собираются комбинировать несколько из перечисленных подходов.

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года сверх нормы работали 2,48 млн человек. За год доля тружеников, чья рабочая неделя превысила 40 часов, сократилась на 13%. Причем среди «экстремальных трудоголиков» отмечен наибольший спад. Число тех, кто трудился более 51 часа в неделю в июле — сентябре, составило 546 тыс. Это наименьший квартальный показатель с 2016 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие существуют варианты альтернативного заработка

Подработка и освоение новой профессии

На фоне замедления роста реальных зарплат при сохраняющейся инфляции многие россияне ищут дополнительные источники дохода. Выходом может стать платформенная занятость, считает руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой. Эксперт назвал этот инструмент гибкого заработка современной и доступной возможностью, которой не существовало ранее.

«Платформы предлагают удобный интерфейс, охватывают множество сфер и востребованы у россиян. Если хотите повысить доход, можно начать в свободное время — после работы или между сменами. Прибегните к массовым, доступным видам платформенной занятости, где не нужна высокая квалификация», — пояснил эксперт.

По его словам, это работа в такси, курьерская доставка, клининг. На платформе можно изучить море вариантов и найти то, что подходит именно вам, чтобы неплохо заработать.

Дистанционное образование позволяет параллельно освоить узкую и высокооплачиваемую специализацию в сфере услуг. Главное — быть готовым вложить время и усилия в новое дело.

По словам эксперта, если подработка будет по-настоящему интересным занятием, вам захочется в нем совершенствоваться, повышать профессиональный уровень, а вместе с этим будут расти и доходы. Неживой рекомендует пройти онлайн-курсы и попробовать себя в узкой специализации.

Важно, что данный путь прекрасно совмещается с основной работой по Трудовому кодексу. «У вас останутся социальные гарантии: отчисления на пенсию, медицинскую страховку, выплаты на случай болезни или декрета. А с помощью гибкой занятости сможете поднять доход до уровня основной зарплаты или даже выше», — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Повышение производительности труда

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в первую очередь следует изучить внутренние возможности для роста заработка в рамках основной должности.

«Ищите способы повысить собственную производительность — например, активно внедряя инструменты на основе искусственного интеллекта, которые стремительно развиваются. Другой надежный путь — взять на себя дополнительные обязанности или проекты внутри компании», — пояснил экономист.

«Возможно, стоит рассмотреть вопрос о дополнительном образовании, повышении квалификации или найти более доходную и при этом подходящую человеку работу. Пообщайтесь на эту тему с руководителем, коллегами и знакомыми», — отметил аналитик.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбережения и инвестиции

Помимо всего прочего, чтобы увеличить свой пассивный доход, эксперт рекомендует сберегать и инвестировать. Можно начать откладывать по 10% от своего заработка ежемесячно.

Васильев рекомендует изучить свои ежемесячные траты и выстроить приоритеты, чтобы направлять больше на сбережения. Необходимо также повышать свою финансовую грамотность в области инвестиций. Чтобы сбережения росли быстрее и приносили больший доход, необходимо их грамотно инвестировать с учетом понимания рисков и целей инвестора, указал аналитик.

«В России сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок, что позволяет сберегателям эффективно приумножать свой капитал. Банки предлагают сейчас депозиты под 13–16% годовых», — напомнил эксперт.

Более сложными, но в то же время более эффективными инструментами для решения задач инвестора сейчас являются фонды ликвидности и облигации надежных российских компаний, добавил он.

Аналитик ожидает, что Банк России продолжит плавное снижение ключевой ставки в течение ближайших кварталов. По его оценке, к концу 2026 года ее уровень может опуститься до 13% годовых с нынешних 16%. Вслед за этим снизятся и ставки по банковским вкладам — примерно до 10–12%.

Вот почему, как считает Васильев, сейчас разумно зафиксировать сегодняшние высокие доходности на длительный срок. Сделать это можно, например, открыв долгосрочный депозит или купив облигации.

Читайте также:

HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году

В Госдуме объяснили, чем должен сопровождаться рост лимита сверхурочных

Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков